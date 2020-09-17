ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 сентября 14:03
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Касперович: Есть значительная угроза отмены этапов Кубка мира

Окончательное решение о проведении соревнований в ноябре и декабре Международный союз биатлонистов (IBU) примет в конце сентября.

Тренер Александр Касперович, который готовит к новому биатлонному сезону сборную Болгарии и российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал вероятность отмены этапов Кубка мира из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, есть значительная угроза, – отметил Касперович в интервью News.ru – Пока все идет на уровне слухов, но соревнования младшего ранга уже отменены, что неприятно для нас, так как в Болгарии много молодых биатлонистов, которым нужна соревновательная практика. К тому же я не знаю, как в связи с отменой будет выглядеть квалификация на Кубок мира. 26-27 сентября будет принято решение по декабрьским этапам Кубка мира, но мы готовим план Б. Если вдруг их отменят, то мы будем участвовать всей командой в Кубке России. У меня есть договоренность на этот счет с Виктором Майгуровым. Возможно, мы проведем предсезонный сбор в Тюмени. Все будет зависеть от решения IBU».

Новый биатлонный сезон должен стартовать 27 ноября с этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Еще три этапа запланированы на декабрь: в шведском Эстерсунде, австрийском Хохфильцене и французском Ле-Гран-Борнар.

источник: News.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Метод Маска: Учись у партнеров, а затем действуй в одиночкуКомпания KIA Motors планирует разработать семь новых электрокаровApple Store закрыт в преддверии презентаций iPad Air и Apple Watch Series 6Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Логинов может пропустить летний чемпионат России из-за травмы локтя
Соревнования пройдут в Тюмени.
17.09.2020 15:23
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
«Спартак» проигрывает дерби и теряет лидерство. Дерби: как это было
Александр Касперович: Есть значительная угроза отмены этапов Кубка мира
Окончательное решение о проведении соревнований в ноябре и декабре Международный союз биатлонистов (IBU) примет в конце сентября.
17.09.2020 14:03
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Против бывшего президента СБР Кравцова возбудили уголовное дело
Начальника Центра спортивной подготовки сборных команд России обвиняют в растрате денежных средств в особо крупном размере.
17.09.2020 11:15
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Виктор Майгуров: Большая часть долга СБР перед IBU погашена
Россия ограничена в правах в Международном союзе биатлонистов с декабря 2017 года.
15.09.2020 16:20
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Устюгов - о допинговом деле: До сих пор непонятно, что я доказываю
Спортсмен дожидается решения CAS.
14.09.2020 07:18
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
IBU рассчитывает провести все этапы Кубка мира в новом сезоне
Соревнования должны стартовать 27 ноября.
11.09.2020 18:26
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Анатолий Хованцев: Видимо, моя карьера подходит к концу
В апреле заслуженный тренер СССР покинул сборную России.
09.09.2020 11:30
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Старший тренер сборной России Шашилов получил травму на тренировке
Специалист на несколько дней вынужден покинуть расположение национальной команды.
08.09.2020 16:10
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
CAS вновь отложил вынесение решения по делам российских биатлонисток
Вердикт ожидался в начале сентября.
08.09.2020 15:23
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Международный союз биатлонистов не планирует отменять первые этапы Кубка мира
Международный союз биатлонистов (IBU) не рассматривает вариант отмены первых четырех этапов Кубка мира.
02.09.2020 11:41
Биатлон
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика