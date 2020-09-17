Александр Касперович: Есть значительная угроза отмены этапов Кубка мира

Тренер Александр Касперович, который готовит к новому биатлонному сезону сборную Болгарии и российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал вероятность отмены этапов Кубка мира из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, есть значительная угроза, – отметил Касперович в интервью News.ru – Пока все идет на уровне слухов, но соревнования младшего ранга уже отменены, что неприятно для нас, так как в Болгарии много молодых биатлонистов, которым нужна соревновательная практика. К тому же я не знаю, как в связи с отменой будет выглядеть квалификация на Кубок мира. 26-27 сентября будет принято решение по декабрьским этапам Кубка мира, но мы готовим план Б. Если вдруг их отменят, то мы будем участвовать всей командой в Кубке России. У меня есть договоренность на этот счет с Виктором Майгуровым. Возможно, мы проведем предсезонный сбор в Тюмени. Все будет зависеть от решения IBU».

Новый биатлонный сезон должен стартовать 27 ноября с этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Еще три этапа запланированы на декабрь: в шведском Эстерсунде, австрийском Хохфильцене и французском Ле-Гран-Борнар.