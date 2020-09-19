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19 сентября 21:54
автор: Виктор Шарафудинов

Валерий Польховский: Те, кто хотел тренироваться, находили такую возможность

28 августа заслуженный тренер России возглавил национальную команду.

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал подготовку биатлонистов к сезоне-2020/21 в условиях пандемии коронавируса.

«Работа с командой не прекращалась ни на секунду, – рассказал Польховский в интервью агентству спортивных новостей «Тюменская арена». – Буквально по окончании сезона спортсмены тренировались дистанционно. Наставники сборных команд сбрасывали им тренировочные планы.

Каждую неделю биатлонисты отсылали им информацию о проделанной работе. Тренеров, прежде всего, интересовали зоны интенсивности. То есть работа в мае уже началась. Другое дело, у кого какие были возможности. Но кто хотел тренироваться, их находил. Конечно, организованных мероприятий в связи со сложными условиями. Но в такой ситуации оказались не только мы, а вся страна. Тем не менее, ребята и девочки находили возможность тренироваться, понимая, что, когда выйдут на старт, то не будет никто спрашивать: что ты делал, как тренировался? Выходи и доказывай все на дистанции в рамках соревнований.

Насколько важен чемпионат России по летнему биатлону? Традиционно это своеобразный срез, оценка той работы, которая была проведена в подготовительный период. Прежде всего, для спортсменов, для тренеров. Для такого краткого анализа, посмотреть, где какие ошибки и недоработки. Вчера вместе с президентом СБР Виктором Майгуровым встречались с командой. Заметно было, что ребята и девочки собранные, немножко напряженные, потому что долгий период времени находились без старта, и волнение присутствовало».

источник: АСН «Тюменская Арена»
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