Кристина Резцова: У меня замечательное событие в жизни. Я ухожу в декрет

Призер этапов Кубка мира Кристина Резцова призналась, что собирается стать матерью.

«Я волнуюсь перед тем, как это сказать, – рассказала 24-летняя биатлонистка в эфире «Матч ТВ». – У меня случилось замечательное событие в жизни, и надеюсь, что большинство порадуется, что меня не будет в этом сезоне. Я ухожу в декрет.

Планы – наслаждаться всем, что происходит. До сегодня я тренировалась и, насколько возможно, буду тренироваться. Как бы то ни было, после определенного времени я планирую вернуться и показать, что я стала только сильнее.

Думаю, буду в кайф делать все, что сейчас можно и нужно делать. Хочу пожить ощущением того, что происходит во мне, внутри. За то время, что это все происходит, я получаю удовольствие. Нисколько не расстроилась, что что-то пройдет мимо меня. На данный момент для меня это очень-очень важно, я очень этого хотела и ждала».

В сезоне-2019/20 Резцова заняла 58-е место в общем зачете Кубка мира по биатлону.