Россиянка Коновалова получила четырехлетнюю дисквалификацию

Согласно информации официального сайта Российского антидопингового агентства (РУСАДА), 20-летняя спортсменка получила бан за нарушение пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил: «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».

Отмечается, что дисквалификация биатлонистки будет отсчитываться с 15 декабря этого года.

В 2020 году Коновалова принимала участие на этапах юниорского Кубка России, занимала третьи места по итогам спринта и гонки преследования, а также финишировала первой в эстафете в составе сборной Красноярского края.