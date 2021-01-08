Дмитрий Васильев: Латыпов имеет шансы в попасть в топ-6 в пасьюте, если будет нормально стрелять

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступления Эдуарда Латыпова в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Напомним, что 26-летний спортсмен финишировал на 11-м месте, допустив один промах и проиграв лидеру 1 минуту 0,6 секунды.

– У Латыпова в принципе, ход неплохой, если еще будет нормально стрелять, то в завтрашнем пасьюте, у него шансы есть. Никаких гарантий, а только шансы. С ходом, который у наших сборников, нужно стрелять только на ноль, по-другому не на что рассчитывать. Он может залезть как минимум в 6-ку, а как максимум сделать праздник, чтобы появился у нас первый подиум, – цитирует Васильева Sport24.

Мужская гонка преследования состоится завтра, 9 января, в 16:45 по московскому времени.