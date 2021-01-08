Эдуард Латыпов: Я доволен гонкой, но есть недочеты в стрельбе лежа – недоработал один выстрел

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел итоги спринта в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе, в котором он показал 11-й результат.

– Гонкой доволен, но есть недочеты в стрельбе лежа, недоработал один выстрел, а на дистанции план выполнил, собрался со стрельбой стоя, на финише удалось потерпеть. Подготовка прошла хорошо, ощущения на трассе были уверенными. Можно добавлять. Я сделал свою работу, не было никаких мыслей после стойки, только работа и все, – цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Напомним, что победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе. Вторую строчку занял его родной брат – Тарьей Бе. Тройку лучших замкнул еще один представитель Норвегии Стурла Легрейд.

Мужская гонка преследования состоится завтра, 9 января, в 16:45 по московскому времени.