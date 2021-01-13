Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев финишировал десятым

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в спринтерской гонке в рамках шестого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).
27-летний спортсмен показал результат 24 минуты 43,6 секунды, не допустив промах на огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Стурла Легрейд – его отставание составило 12,4 секунды (без промахов). Тройку лучших замкнул немец Арнд Пайффер (+27,9; без промахов).
Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, финишировавший десятым (+47,5, без промахов).
Оберхоф (Германия)
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