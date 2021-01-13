Матвей Елисеев: Во время стрельбы лежа мне повезло из-за ветра, а вот на стойке – трудовой ноль

Российский биатлонист Матвей Елисеев подвел итоги спринтерской гонки в рамках шестого этапа Кубка мира в Оберхофе.

Отметим, что 27-летний спортсмен не допустил промахов на огневых рубежах и финишировал на десятом месте. Его отставание от победителя соревнований – норвежца Йоханнеса Бе – составила 47,5 секунды.

– Очень тяжело далось сегодня гонка. Пристрелка сложная была – ветер слева и справа. Лежа мне повезло – был ветер, как на пристрелке, а вот на стойке – трудовой ноль. Сейчас надо сделать восстановительные тренировки. Очень сильно «наелся». По эстафете никакой беседы еще не было. До нее еще есть время, – цитирует Елисеева официальный сайт Союза биатлонистов России.

Второе место в гонке показал еще один норвежец Стурла Легрейд (+12,4 секунды; без промахов). Тройку лучших замкнул немец Арнд Пайффер (+27,9; без промахов).