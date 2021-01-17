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17 января 15:15

Тарьей Бе стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев – шестой

Норвежец опередил ближайшего преследователя на 3,6 секунды.

Норвежский биатлонист Тарьей Бе занял первое место в масс-старте в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

32-летний спортсмен показал результат 34 минуты 41,9 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. На второй строчке финишировал австриец Феликс Ляйтнер, отставший от лидера на 3,6 секунды (без промахов). Тройку лучших замкнул представитель Швейцария Беньямин Вегер (+7,8; без промахов).

Россиянин Матвей Елисеев финишировал шестым (+20,1; один промах). Еще один российский спортсмен Эдуард Латыпов показал 29-й результат (+3.55,3; семь промахов).

Оберхоф (Германия)

Кубок мира
Мужчины
Масс-старт
15 км

1. Тарьей Бе (Норвегия) – 37.41,9 (один промах);

2. Феликс Ляйтнер (Австрия) – отставание 3,6 (0);

3. Беньямин Вегер (Швейцария) – +7,8 (0);

4. Лукас Хофер (Италия) – +12,5 (2);

5. Симон Эдер (Австрия) – +12,7 (0);

6. Матвей Елисеев – +20,1 (1)...

29. Эдуард Латыпов (оба – Россия) – +3.55,3 (7).

источник: «Советский спорт»
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