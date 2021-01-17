Эдуард Латыпов: В физическом плане все хорошо – возможно, как-то подгружена нервная система

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел итоги масс-старта в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, в котором он занял 29-е место.
26-летний спортсмен проиграл победителю гонки – норвежцу Тарьею Бе – 3 минуты 55,3 секунды, допустив семь промахов на огневых рубежах.
– Шел близко, но на втором рубеже подул ветер. Я сориентировался, сделал поправку, однако этого не хватило, что выключило меня из борьбы. В физическом плане все хорошо. Возможно, как-то подгружена нервная система. Даже с одним промахом я отыгрывал на втором круге, мы шли с Йоханнесом Бе. Досадные ошибки выбили меня из борьбы, – сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».
источник: Телеканал «Матч ТВ»