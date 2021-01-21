Дмитрий Васильев: Российским биатлонистам на ЧМ стоит рассчитывать только на ошибки конкурентов

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет в словенской Поклюке с 10-го по 21 февраля.

– Как минимум, российские спортсмены должны быть в десятке. Как максимум – на подиуме. Я не говорю про золотые медали. Если будут выигрывать награды на любых дистанциях – это уже будет здорово.

Откровенно говоря, маловероятно, что получится в личных гонках. Надеюсь, наши конкуренты нам помогут: в нужный момент «застрелятся» или с ними еще что-то случится, а мы отстреляемся в «ноль» и более-менее неплохо пробежим. Расчет только на ошибку конкурентов, – цитирует Васильева «Спорт день за днем».

Отметим, что в данный момент лидером нынешнего сезона среди мужчин является норвежец Йоханнес Бе, набравший 618 очков. У женщин лучшие показатели имеет его соотечественница Марте Ульсбю-Ройселанн (579).