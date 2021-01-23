Симон стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце, Миронова – шестая

Французская биатлонистка Жюлия Симон победила в масс-старте в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

24-летняя спортсмена допустила три промаха на огневых рубежах и на финише опередила шведку Анну Эберг, проигравшую 0,1 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Австрия Лиза Хаузер (+3,5).

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, показавшая шестой результат. Отметим, что к последнему огневому рубежу Светлана подходила на первом месте, однако два допущенных промаха не позволили ей бороться за медали в гонке.

Антхольц (Италия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт

12,5 км