Гараничев и Куклина заняли третье место в сингл-миксте на чемпионате Европы

Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Лариса Куклина стали обладателями бронзовых медалей в сингл-миксте на чемпионате Европы в Польше.
Спортсмены уступили победителям гонки – команде Германии – 26,7 секунды, использовав шесть дополнительных патронов на огневых рубежах. Серебро завоевали французы (+21,0; 1+8).
Отметим, что сегодня состоится смешанная эстафета. Начало гонки – в 15:00 мск. За Россию побегут Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили.
Дужники-Здрой (Польша)
Открытый чемпионат Европы
Одиночная смешанная эстафета