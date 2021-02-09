IBU запретил российским спортсменам публиковать флаг страны в соцсетях во время чемпионата мира

Международный союз биатлонистов (IBU) настоятельно рекомендовал членам российской сборной не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Поклюке (Словения).

По информации ТАСС, в случае нарушения рекомендаций всей команде может быть вынесено предупреждение.

Ранее сообщалось, что IBU разрешил российским журналистам использовать государственную символику во время работу на мировом первенстве.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля. Завтра состоится первая гонка – смешанная эстафета. Сборную России в соревнованиях представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.