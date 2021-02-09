Дмитрий Губерниев: У сборной России нет другого выбора, кроме как следовать рекомендациям IBU

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов о том, что российским спортсменам настоятельно рекомендовано не публиковать в социальных сетях государственную символику во время чемпионата мира.

– Сейчас мы можем махать кулаками, выступать с демонстрацией – это что-то изменит? Для того чтобы впредь не попадать в такую ситуацию, нужно не жрать допинг, укреплять свои позиции на международной арене, восстанавливать статус СБР, наращивать экономические мускулы. А у нас сейчас нет выбора. Если мы хотим найти на свою жопу приключения, то давайте мы ослушаемся IBU, – приводит слова Губерниева Sport24.

Мировое первенство пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Завтра запланирована первая гонка – смешанная эстафета.