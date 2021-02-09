Тихонов – о рекомендации IBU: Я бы еще строже наказал наших спортсменов, мы больше всех допингеры

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает правильным решение Международного союза биатлонистов о том, что российским спортсменам настоятельно рекомендовано не публиковать в социальных сетях государственную символику во время чемпионата мира.

– Думаю, мы это заслужили. Чему удивляться? Про личную неприкосновенность можно было бы говорить при порядочности и отсутствии допинга. А у нас и того, и другого через край. Так что я бы еще строже наказал, мы больше всех допингеры. Чего мы еще хотим, если нас уже выгнали из Международного союза биатлонистов? – цитирует Тихонова Sport24.

Мировое первенство пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Завтра запланирована первая гонка – смешанная эстафета.