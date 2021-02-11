Аликин считает провальным выступление сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин прокомментировал результат национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения).

Напомним, что во вчерашней гонке российская сборная заняла девятое место, отстав от лидеров соревнований – Норвегии – на 2 минуты 11,4 секунды. Команду из России представляли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

– Честно говоря, провала не ждал, а по-другому это не назовешь. Тренеры сборной говорили, что за две недели прошли всю трассу, проанализировали ветер и солнце, акклиматизировались и изучили каждый метр дистанции. Но если человек функционально не готов, хоть что ему скажи, он не сможет. В гонке, в пылу борьбы все забывается, – цитирует Аликина News.ru.

Следующая гонка на мировом первенстве в Поклюке пройдет 12 февраля. Мужчины будут соревноваться в спринтерской гонке на 10 километров.