Дмитрий Губерниев: Бабиков может выстрелить в спринте, но трудно сказать, в какой он форме сейчас

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил состав мужской сборной России на завтрашнюю спринтерскую гонку в рамках чемпионата мира в Поклюке.

Ранее стало известно, что национальную команду представят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили.

– Такой состав и должен бежать. Логинов побежит в золотом виде. Тяжело нам будет в этой гонке, но попробуем побороться. Надоела уже эта история, когда мы формируем стартовые листы в минуте и даже больше отставания, чтобы в пасьюте все преодолеть.

Понимаем, что Бабиков может выстрелить, но трудно сказать, в какой он форме сейчас. Что касается Халили, то у каждого спортсмена в жизни должен быть период серьезного тренировочного объема, который он делает. Насколько Карим будет в состоянии это переварить, посмотрим, – приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что мировое первенство проходит с 10 по 21 февраля в Словении.