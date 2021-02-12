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12 февраля 10:40

СБР выступил с заявлением относительно запрета российской символики на чемпионате мира

Мировое первенство проходит с 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения).

Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал письмо организации к руководству Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу ситуации с ограничением на использование во время чемпионата мира официального названия «Союз биатлонистов России», а также цветного логотипа СБР в модифицированном виде без использования государственного флага России.

– Мы считаем, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS), по сути нарушая их, так как упомянутое решение однозначно допускает использование цветов российского флага участниками соревнований. Более того, уже есть прецеденты – в январе 2021 года проводился чемпионат мира по гандболу, и там международная федерация согласовала использование логотипа Федерации гандбола России, на котором также присутствуют цвета флага нашей страны. WADA, которое очень внимательно относится к исполнению всеми сторонами решений САS, никаких возражений не выразило.

Наш случай ничем не отличается. Мы провели юридическую экспертизу, и заключение специалистов подтвердило нашу позицию. Требования IBU – чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации, сформированной решением CAS. Более того, IBU в данном случае нарушает не только решения спортивного арбитража, но и собственные основополагающие документы, на что мы аргументированно и детально указали в письме. Ожидаем, что удастся найти с IBU компромиссное решение, которое устроит все стороны, не прибегая к обращению в Спортивный арбитражный суд, – говорится в письме СБР.

Напомним, что в декабре CAS смягчил санкции WADА, которые были введены в отношении российского спорта, сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально вынесенным WADA. Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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