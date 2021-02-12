Виктор Майгуров: Запрет использования флага и цветной эмблемы СБР – опасный прецедент для России

Президент СБР Виктор Майгуров высказал свое мнение по поводу запрета Международного союза биатлонистов на использование цветной эмблемы федерации и российского флага во время чемпионата мира, который проходит в Поклюке (Словения).

Ранее организация направила в IBU письмо, в котором выражает своего недовольство в связи с принятым решением.

– Переписка с IBU была долгой и велась еще до чемпионата. Использование флага и цветной эмблемы СБР на стрельбище и других местах, где она должна быть – это важный вопрос. Причем касается он не только СБР, но и всех российских спортивных федераций. Создан опасный прецедент, и нашей стране он не нужен, – цитирует Майгурова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что мировое первенство стартовало 10 февраля со смешанной эстафеты, в которой сборная России заняла девятое место.

Сегодня, 12 февраля, состоится мужская спринтерская гонка. Начало соревнований – в 14:30 мск.