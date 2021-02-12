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12 февраля 11:26

Виктор Майгуров: Запрет использования флага и цветной эмблемы СБР – опасный прецедент для России

Во время мирового первенства на форме российских спортсменов будет использоваться монохромная эмблема СБР.

Президент СБР Виктор Майгуров высказал свое мнение по поводу запрета Международного союза биатлонистов на использование цветной эмблемы федерации и российского флага во время чемпионата мира, который проходит в Поклюке (Словения).

Ранее организация направила в IBU письмо, в котором выражает своего недовольство в связи с принятым решением.

– Переписка с IBU была долгой и велась еще до чемпионата. Использование флага и цветной эмблемы СБР на стрельбище и других местах, где она должна быть – это важный вопрос. Причем касается он не только СБР, но и всех российских спортивных федераций. Создан опасный прецедент, и нашей стране он не нужен, – цитирует Майгурова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что мировое первенство стартовало 10 февраля со смешанной эстафеты, в которой сборная России заняла девятое место.

Сегодня, 12 февраля, состоится мужская спринтерская гонка. Начало соревнований – в 14:30 мск.

источник: «Спорт-Экспресс»
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