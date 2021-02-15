Михаил Шашилов: Состав женской сборной России в индивидуальной гонке и эстафете меняться не будет

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о составе женской национальной команды на индивидуальную гонку и эстафету в рамках чемпионата мира в Поклюке.

По его словам, в соревнованиях примут участие те же спортсменки, участвовавшие в спринте – Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Евгения Павлова.

– Состав меняться не будет. На индивидуальную гонку тоже никаких изменений не будет. Люди знают, какие гонки стартовать. Даже независимо от неуверенной стрельбы Мироновой. Казакевич свою программу выполнила на 100 процентов. Если что-то кто-то заболеет, не дай бог, тогда будут замены. А так люди знают, что бегут. Я думаю, так должно быть. Если нет, то меня поправят, – цитирует Шашилов официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, что индивидуальная гонка состоится завтра, 16 февраля. Эстафета запланирована на 20-е число. На данный момент российские спортсмены не завоевали ни одной медали на мировом первенстве.