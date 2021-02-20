Михаил Шашилов: Возможно, я зря доверил Акимовой бежать эстафету – беру всю вину на себя

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов оценил неудачный результат национальной команды в эстафетной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Отметим, за российская сборная заняла 11-е место, проиграв 2 минуты 10,9 секунды победителям соревнований – Норвегии. Сборную России представили Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

– Почему мы слабые? Нужно больше работать. Я не колебался между Павловой и Куклиной. Ларисы тоже не хватает на последний круг. Акимова? Видимо тоже проблема подготовки летом, после родов, может быть, я зря доверил, виноват я. Каждый человек готовился к своим гонкам, они себя проявляли хорошо. Миронова? Она в порядке, масс-старт должен сложиться хорошо. Кайшева? Ульяна борец, если пошла бы в борьбу, то боролась все равно, – приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Следующая гонка на мировом первенстве состоится завтра, 21 февраля, – женщины побегут масс-старт. В соревнованиях примут участие Ирина Казакевич и Светлана Миронова.