Победы велогонщиков Mаrathon-Tula за два месяца до Олимпиады

По итогам Гран-при Москвы и Санкт-Петербурга тренерскими советами и штабом сборной России был определен состав команды для выступления на чемпионате Европы, даты и место проведения которого должны быть названы Европейским союзом велосипедистов (UEC) в ближайшие несколько дней. На место в составе претендуют Александр Дубченко, Диана Климова, Гульназ Хатунцева и Тамара Дронова. Также гонщики смогут выступить под флагом Marathon-Tula на правах международной трековой команды на Кубке наций в Санкт-Петербурге 8-11 июля. Все эти старты важны для продолжения сезона после Олимпийских игр: по их результатам формируются рейтинги для попадания на чемпионат мира и в трековую Лигу чемпионов.

«Мы довольны выступлением наших гонщиков на данных стартах. Это были своего рода просмотровые соревнования в преддверии Олимпийских игр, неизвестно, будет ли чемпионат Европы и когда. После долгого перерыва в соревнованиях мы сумели одержать победы в важных для нас дисциплинах: мужской командный спринт и кейрин, женский омниум и мэдисон» — прокомментировал итоги выступлений генеральный менеджер Александр Егоров.