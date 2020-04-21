Александра Гончарова: С решением РУСАДА я не согласна Велогонщица Александра Гончарова прокомментировала информацию о своей дисквалификации.

- С решением РУСАДА я не согласна, собираюсь оспорить его в CAS, - цитирует Гончарову «РИА Новости».

Ранее стало известно, что РУСАДА приняло решение дисквалифицировать велогонщицу на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Добавим, что Гончарова является чемпионкой России в групповой гонке в велоспорте на шоссе и призером чемпионатов Европы в велоспорте на треке.