Александра Гончарова: С решением РУСАДА я не согласна

- С решением РУСАДА я не согласна, собираюсь оспорить его в CAS, - цитирует Гончарову «РИА Новости».
Ранее стало известно, что РУСАДА приняло решение дисквалифицировать велогонщицу на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Добавим, что Гончарова является чемпионкой России в групповой гонке в велоспорте на шоссе и призером чемпионатов Европы в велоспорте на треке.
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