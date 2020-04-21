Велогонщица Гончарова дисквалифицирована по решению РУСАДА на четыре года

«РУСАДА» приняло решение дисквалифицировать спортсменку Гончарову Александру (велоспорт) на 4 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 09 сентября 2019 года», - говорится в сообщении пресс-службы агентства.
Напомним, что Гончарова стала чемпионкой России по велоспорту на шоссе 2019 года в групповой гонке.
Ранее стало известно, что 13 лабораторий WADA ограничили свою работу в связи с пандемией коронавируса.
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