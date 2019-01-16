Владимир Любовицкий: Президиум федерации должен принять отставку Зубкова 

Бобслей 16 января 2019 21:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Бывший главный тренер сборной России Владимир Любовицкий высказался о ситуации с президентом Федерации бобслея России Александром Зубковым.

– Если Зубков решит не уходить?

– Трудно сказать, что у него в голове, но в уставе нашей федерации записано, что человек, уличенный в нарушении антидопинговых правил, не имеет право быть даже членом федерации, не говоря уже о том, чтобы ее возглавлять.

Но если он решит остаться, его просто будут считать не легитимным руководителем. Зубков не имеет право появляться в любом качестве на соревнованиях под эгидой IBSF. Он не имеет права подписывать какие-либо документы. Поэтому я не понимаю, что он выиграет, проигнорировав решение международной федерации. Кроме того, в таком случае есть реальная опасность, что нашу федерацию лишат лицензии. Последствия этого объяснять не стоит.

– Какие дальше могут развиваться события?

– Первый шаг – президиум должен принять отставку Зубкова и назначить временного главу федерации, а затем назначить дату внеочередной выборной конференции.

– Как скоро должна пройти конференция?

– Минимум через месяц после принятия решение о ее проведении. Но в реальности могут назначить и на конец весны. Идет сезон, многие делегаты заняты, находятся в командировках, идут соревнования, часто за границей. Другое дело, что не так давно эти же делегаты уже выбрали Зубкова президентом. Как бы история не повторилась.

Сегодня Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила о дисквалификации Зубкова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил. Зубков отстранен до 18 декабря 2020 года, Касьянов, Пушкарев и Хузин – до 12 декабря 2020 года.

В сообщении IBSF также говорится, что Зубков из-за дисквалификации не может заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем. Термин «деятельность» подразумевает административную работу: в качестве должностного лица, директора, офицера, сотрудника или волонтера в национальных организациях.