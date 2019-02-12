Один скелетон на двоих. Чем запомнился Александр Зубков на посту президента

Бобслей 12 февраля 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

По многочисленным просьбам чиновников, болельщиков и журналистов Александр Зубков ушел с поста главы Федерации бобслея и скелетона России. Не навсегда, а, как он сам сказал, до окончания срока дисквалификации, наложенной международной федерации. Чем запомнилось недолгое правление знаменосца Игр-2014, мы поинтересовались у специалистов.

Немного предыстории: 16 января Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Зубкова до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Дисквалификация подразумевает отстранение, как от спортивной, так и от административной деятельности в национальной федерации. Временно исполняющим обязанности главы федерации была назначена вице-президент организации Елена Аникина. Кроме того, президиум назначил Внеочередную отчетно-выборную конференцию на 20 марта.

«ПРЕЗИДИУМ И ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПОДКОНТРОЛЬНЫ»

– После решения IBSF Зубков не хотел уходить, заявил, что его избрал народ и только народ может его снять… – начинаем разговор с первым олимпийским чемпионом в истории отечественного бобслея (в двойке с Янисом Кипурсом) Владимиром Козловым.

– Таким его заявлениям мы уже давно не удивляемся. По понятным причинам он тянул время. С Зубковым беседовало руководство ОКР и Минспорта, но до него не доходило. Это могло добром не кончиться: IBSF пригрозила лишить нашу федерацию аккредитации.

– Чем запомнились два с половиной года правления Зубкова?

– Вначале я не был настроен против Зубкова. Но уже его первые шаги насторожили. Я мог быть делегатом выборной конференции от федераций Краснодарского края, либо от Московской федерации. Но меня не избрали делегатом, и я не смог присутствовать на конференции, которая выбирала нового президента. Тогда я понял, что в нашем бобслее началась новая эра.

Он сразу начал формировать тренерский совет из лояльных ему людей. Но через год половину из этих тренеров поменял. Они стали высказывать свое мнение, это Зубкову не нравилось. Потому что всегда было только одно правильное мнение – мнение самого Зубкова. Пришли к тому, что уже некого было выбирать в тренерский совет. Поэтому старшими тренерами стали назначать начальников команд.

– Если тренер выведен из тренерского совета, какими последствиями ему это грозило?

– Права его спортсменов ущемляются, его команда не получает новый инвентарь, не приглашается на сборы и т.д. Еще Зубков делал все, чтобы не аккредитовать сильную московскую федерацию, федерацию Башкирии. Вместо них создал новые параллельные федерации, которые были ему полностью подконтрольны. Все для того, чтобы получить полностью лояльный ему состав делегатов отчетно-выборной конференции.

Хорошо, что он не лез в скелетон, а то бы и там навел «порядок». Скелетонисты по-прежнему приносят медали, Зубков этими медалями отчитывался перед Минспорта. Потому что в бобслее медалей не было. Для бобслеистов за два года ни одного боба не было закуплено. Один боб закупили, но это было заказано и оплачено еще до прихода Зубкова.

И еще. Многие спортсмены бросили заниматься бобслеем, потому что их тренеры ушли из спорта. Какой смысл в тренировках, если за год – два старта в России, а на соревнования за границу тебя все равно не пошлют.

– Президиум тоже полностью подконтролен Зубкову?

– Конечно, все семь членов – его люди. Он туда ввел сразу двух человек от Иркутской федерации, которую он сам и открыл. Зачастую он даже их не собирает, просто ставит в известность, что президиум принял такие-то решения.

«ЗУБКОВ ПОДДЕЛАЛ ПРОТОКОЛЫ СОБРАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ»

– Зубков подделал протоколы собрания нашей федерации, и мы это докажем, – уверяет Олег Соколов, старший тренер сборной Москвы. – Он якобы провел собрание федерации, о котором никто не знал. По итогам этого собрания исключил нескольких людей из членов федерации, а меня исключил из правления. Такие решения значатся в поддельном протоколе этого собрания. Мы об этом узнали накануне выборной конференции, которая 17 июля 2018 года переизбрала Зубкова президентов федерации. Поэтому я не смог стать делегатом конференции.

Например, федерация Ленинградской области голосует за Зубкова, а в ней всего один спортсмен. А федерации Башкирии, Москвы и Красноярского края – это 70 процентов спортсменов. Но их представители не могли голосовать на конференции по разным причинам. А проголосовали за избрание Зубкова федерации, которые представляют лишь 30 процентов спортсменов. Можно сказать, что произошел рейдерский захват Федерации бобслея России.

– Вашу спортсменку Полину Назарук отстранили от соревнований. В чем она провинилась?

– Полина написала в соцсети: «Мне опять не достался боб, я езжу на дровах. Спасибо президенту федерации». За это тренерский совет отстранил Назарук. Обратились к Зубкову, чтобы вмешался. А он отвечает, что, мол, не может влиять на решения тренерского совета. При этом всем известно, что этот совет ему полностью подконтролен.

«ОН ПОДСТАВЛЯЕТ ВСЮ СТРАНУ»

– Алексей Стульнев, на мой взгляд, сильнейший на данный момент наш пилот, год был не востребован. Его не приглашали в сборную команду, только из-за того, что Красноярский край голосовал против Зубкова на одних выборах, на других воздержался, – рассказывает президент федерации бобслея и скелетона Красноярского края Петр Долгих. – Зубков долго не давал аккредитацию нашей федерации. Мы получили аккредитацию только в январе, хотя предыдущая закончилась в октябре. В президиуме нет ни одного представителя Красноярского края.

У нас два сильнейших скелетониста страны – Александр Третьяков и Никита Трегубов. Зубков им дал один скелетон на двоих. А ведь новый скелетон нужно обкатывать два-три года.

– Вы пытались бороться?

– Пытались. Но смотрите: раньше президиум федерации состоял из 17 человек, а сейчас всего семь. И это все люди Зубкова. Я говорил на конференции, что от каждой ведущей федерации должен быть представитель в президиуме. Про скелетонистов я уже сказал, но ведь наша федерация подготовила немало ведущих питолов-бобслеистов. Например, Евгения Попова, Дмитрия Абрамовича. У Попова сам же Зубков и учился в свое время.

Это бывший руководитель федерации Валерий Лейченко поднял бобслей с нуля в России. Это он создал парк бобов, закупал инвентарь. На его наследии мы держались се эти годы. Этого задела хватило до Олимпиады в Сочи, а сейчас все это рушится.

Зубков стремился к полному единовластию. А как он не хотел подчиняться решению IBSF, это за рамками здравого смысла! Мы все соблюдаем Олимпийскую хартию. Наш Олимпийский комитет ее подписывал. Он подставляет всю страну!