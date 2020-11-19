Бобслей на карантине и новый чудо-скелетон. Встречайте первый уик-энд зимнего сезона

Хотя календарная зима уже на носу, пока стартовал лишь один зимний Кубок мира. Горнолыжный этап в Зольдене, состоявшийся еще 17-18 ноября, до сих пор остается единственным. Но теперь мы, наконец, дождались полноценного старта зимнего сезона. С пятничного утра в Латвии начинаются заезды по скелетону и бобслею, а на следующий день их примеру последуют прыгуны с трамплина в Польше, мастера фристайла в Австрии, и слаломистки в Финляндии.

А если брать в расчет не только розыгрыши медалей, то фристайл уже идет! С квалификации в дисциплине слоупстайл, что прошла в четверг в Штубае. В ней приняли участие четверо россиян – Ксения Орлова, Лана Прусакова, Дмитрий Мулендеев и Дмитрий Макаров. В субботние финалы из нашего квартета, к сожалению, не пробился никто. Хотя Орлова была очень близка к этому. Ей не хватило каких-то полтора балла, чтобы подняться с девятого квалификационного места на заветное восьмое и опередить американку Дэриен Стивенс.

ОПЯТЬ ВСЕ ЧЕРЕЗ БОБ

Впрочем, к исконным-коронным для России разновидностям зимнего спорта слоупстайл, согласитесь, не относится. В ледяном желобе трассы в Сигулде, построенной еще во времена бывшего СССР, шансов на успех у наших должно быть на порядок больше. Там, правда, не обошлось без конфуза. Предстартовые тесты на коронавирус у трех человек из российской сборной по бобслею (конкретные имена держатся в секрете) дали положительный результат, после чего всю команду тут же отстранили от соревнований и изолировали в Латвии на две недели. Это означает, что стартовый спаренный этап КМ бобслеистам придется пропустить целиком, его вторую половину карантин тоже захватит. Открыть сезон наши смогут только в середине декабря в Иглсе.

Перед отъездом в Латвию всю сборную проверяли дома, но тогда ни у кого ничего не нашли. То ли тесты были не те, то ли подхватили заразу по дороге. Вот что сказал по этому поводу в интервью ТАСС Дайнис Дукурс – директор трассы в Сигулде, а также отец и тренер знаменитых скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов: «Россияне сказали нам, что летели чартером, на очень большом самолете, где каждый пассажир сидел по отдельности. Но затем в интернете появился видеоролик с общим танцем в салоне самолета, где никто не соблюдает никаких карантинных правил. Это доказывает, что представители России не были до конца честны, отвечая на наши вопросы».

Что называется, без комментариев. Опять у нас в бобслее все, как бы это помягче выразиться… через боб.