Бобслей на карантине и новый чудо-скелетон. Встречайте первый уик-энд зимнего сезона

Хотя календарная зима уже на носу, пока стартовал лишь один зимний Кубок мира. Горнолыжный этап в Зольдене, состоявшийся еще 17-18 ноября, до сих пор остается единственным. Но теперь мы, наконец, дождались полноценного старта зимнего сезона. С пятничного утра в Латвии начинаются заезды по скелетону и бобслею, а на следующий день их примеру последуют прыгуны с трамплина в Польше, мастера фристайла в Австрии, и слаломистки в Финляндии.
А если брать в расчет не только розыгрыши медалей, то фристайл уже идет! С квалификации в дисциплине слоупстайл, что прошла в четверг в Штубае. В ней приняли участие четверо россиян – Ксения Орлова, Лана Прусакова, Дмитрий Мулендеев и Дмитрий Макаров. В субботние финалы из нашего квартета, к сожалению, не пробился никто. Хотя Орлова была очень близка к этому. Ей не хватило каких-то полтора балла, чтобы подняться с девятого квалификационного места на заветное восьмое и опередить американку Дэриен Стивенс.
ОПЯТЬ ВСЕ ЧЕРЕЗ БОБ
Впрочем, к исконным-коронным для России разновидностям зимнего спорта слоупстайл, согласитесь, не относится. В ледяном желобе трассы в Сигулде, построенной еще во времена бывшего СССР, шансов на успех у наших должно быть на порядок больше. Там, правда, не обошлось без конфуза. Предстартовые тесты на коронавирус у трех человек из российской сборной по бобслею (конкретные имена держатся в секрете) дали положительный результат, после чего всю команду тут же отстранили от соревнований и изолировали в Латвии на две недели. Это означает, что стартовый спаренный этап КМ бобслеистам придется пропустить целиком, его вторую половину карантин тоже захватит. Открыть сезон наши смогут только в середине декабря в Иглсе.
Перед отъездом в Латвию всю сборную проверяли дома, но тогда ни у кого ничего не нашли. То ли тесты были не те, то ли подхватили заразу по дороге. Вот что сказал по этому поводу в интервью ТАСС Дайнис Дукурс – директор трассы в Сигулде, а также отец и тренер знаменитых скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов: «Россияне сказали нам, что летели чартером, на очень большом самолете, где каждый пассажир сидел по отдельности. Но затем в интернете появился видеоролик с общим танцем в салоне самолета, где никто не соблюдает никаких карантинных правил. Это доказывает, что представители России не были до конца честны, отвечая на наши вопросы».
Что называется, без комментариев. Опять у нас в бобслее все, как бы это помягче выразиться… через боб.
ТРЕТЬЯКОВ ЗАНОВО УЧИТСЯ УПРАВЛЯТЬ САНЯМИ
Хорошо хоть скелетонисты готовились-тренировались отдельно и у них, слава богу, все о’кей - пусть федерация у двух видов спорта общая и кубковый календарь тоже. Здесь все тесты оказались отрицательными, и в пятницу шесть наших спортсменов выйдут на старт: Александр Третьяков, Никита Трегубов, Владислав Семенов, Елена Никитина, Юлия Канакина и Алена Фролова. Напомню, что Трегубов, Третьяков и Никитина являются олимпийскими призерами разных лет. Также двое последних владели Кубком мира и всерьез претендовали на него в прошлом сезоне. Третьяков за два этапа до конца лидировал в зачете КМ, но на финише уступил Мартинсу Дукурсу – причем все решилось именно в Сигулде.
Теперь наши хотят реванша, и по такому случаю обзавелись новым секретным оружием. В межсезонье в российскую сборную перешел очень непростой тренер Дирк Маченц – в феврале на скелетонах его конструкции немцы сенсационно заграбастали все золото домашнего чемпионата мира, причем у мужчин они заняли пьедестал целиком, не пустив туда ни наших, ни корейцев, ни братьев Дукурс. В первой половине ноября россияне опробовали сани «от Маченца» на сборе в Сочи, и Трегубов с Никитиной с ходу побили личные рекорды на тамошней трассе. Чемпиону Сочи-2014 Третьякову новинка тоже понравилась, хотя, по его же признанию, этот скелетон кардинально отличается от всех, с которыми приходилось иметь дело прежде. Ручки устроены не так, на виражах ведет себя иначе – на нем даже лежать надо как-то по-другому. Но зато скорость набирает – закачаешься.
Из-за эпидемии подготовка к сезону получилась несколько скомканной, и полностью освоить немецкие чудо-сани наши скелетонисты, конечно, не успели. Для этого нужно намного больше практики – как тренировочной, так и соревновательной. Но сам по себе сюжет, согласитесь, оч-чень любопытный.
Вот и посмотрим, как они поедут. В пятницу утром, по желобу в латышской Сигулде. А еще через неделю нас ждет самое интересное: начинаются лыжные гонки и биатлон.
РАСПИСАНИЕ ЭТАПОВ КУБКА МИРА ПО ЗИМНИМ ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА НА ПРЕДСТОЯЩИЙ УИК-ЭНД
20 ноября, пятница
11.00 (мск). Скелетон. Женщины. Сигулда (Латвия)
16.00. Скелетон. Мужчины. Сигулда (Латвия)
21 ноября, суббота
10.00. Бобслей. Женщины. Сигулда (Латвия)
12.15. Горные лыжи. Слалом. Женщины. Леви (Финляндия)
13.30. Фристайл. Слоупстайл. Мужчины, женщины. Штубай (Австрия)
14.45. Бобслей. Мужчины. Двойки. Сигулда (Латвия)
19.00. Прыжки с трамплина. HS 134. Командный турнир. Висла (Польша)
22 ноября, воскресенье
12.15. Горные лыжи. Слалом. Женщины. Леви (Финляндия)
15.30. Бобслей. Мужчины. Двойки. Сигулда (Латвия)
18.00. Прыжки с трамплина. HS 134. Личный турнир. Висла (Польша)
БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН: КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020/21
20-22 ноября. Кубок мира. Этап 1. Сигулда (Латвия)
27-29 ноября. Кубок мира. Этап 2. Сигулда (Латвия)
11-13 декабря. Кубок мира. Этап 3. Иглс (Австрия)
18-20 декабря. Кубок мира. Этап 4. Иглс (Австрия)
8-10 января. Кубок мира. Этап 5. Чемпионат Европы. Винтерберг (Германия)
15-17 января. Кубок мира. Этап 6. Санкт-Моритц (Швейцария)
22-24 января. Кубок мира. Этап 7. Кенигзее (Германия)
5-14 февраля. Чемпионат мира. Альтенберг (Германия)
12-14 марта. Кубок мира. Этап 8. Пекин (Китай)