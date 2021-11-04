Президент ФБР Аникина рассказала, почему трасса в Пекине составляет интерес для спортсменов

Елена Аникина, президент Федерации бобслея России, рассказала об особенностях олимпийской трассы в Пекине.

«Пекинская трасса, как мне объяснили тренеры, отличается тем, что в ней, во-первых, есть круг, по которому должен проехать пилот. Это довольно опасное место, где можно сильно потерять скорость. А во-вторых, под конец трассы есть участки, когда ты едешь чуть ли не наверх. Скорость на этих участках падает жутко. При этом все спортсмены в один голос говорят, что трасса интересная. Главное — к ней приспособиться», — заявила Аникина RT.

Соревнования по бобслею на Олимпиаде-2022 пройдут с 13 по 20 февраля. В рамках этого вида спорта будет разыграно четыре комплекта медалей. Заезды пройдут на санно-бобслейной трассе в Сяохайто.