Российская четверка стала второй на этапе Кубка мира по бобслею в Германии

«Каждый задает себе вопрос, почему в РПЛ «Спартак» — десятый, а в Европе дважды побеждает лидера Серии А»

Телекомментатор Артошес Антонян поделился с «Плеймейкером» мнением о парадоксах в игре красно-белых.