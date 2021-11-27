Российская четверка стала второй на этапе Кубка мира по бобслею в Германии

Четверка россиянина Стульнева показала второй результат на этапе Кубка Европы по бобслею в Германии.
Победу с результатом 1 минута 49,00 секунды одержал немецкий экипаж под управлением Рихарда Эльснера. Россияне (Алексей Стульнев, Кирилл Антюх, Ильвир Хузин и Дмитрий Захряпин) уступили победителям 0,21 секунды, разделив второе место с четверкой немца Йонаса Яннуша.
Добавим, что еще одна российская четверка – Вячеслав Попов, Максим Жестянкин, Данил Алеханов и Никита Захарченко – заняла четвертую строчку (+0,60).
источник: «Советский спорт»