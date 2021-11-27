ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российская четверка стала второй на этапе Кубка мира по бобслею в Германии

27 ноября 2021 16:48

Четверка россиянина Стульнева показала второй результат на этапе Кубка Европы по бобслею в Германии.

Победу с результатом 1 минута 49,00 секунды одержал немецкий экипаж под управлением Рихарда Эльснера. Россияне (Алексей Стульнев, Кирилл Антюх, Ильвир Хузин и Дмитрий Захряпин) уступили победителям 0,21 секунды, разделив второе место с четверкой немца Йонаса Яннуша.

Добавим, что еще одна российская четверка – Вячеслав Попов, Максим Жестянкин, Данил Алеханов и Никита Захарченко – заняла четвертую строчку (+0,60).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тарасова оценила короткие программы Валиевой и Туктамышевой на Гран-при России"Сибирь" одержала волевую победу над "Авангардом"Видео уличного ритм-танца Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина на заключительном этапе Гран-при 2021/22 в СочиГандболисткам разрешили играть в шортах после скандала на ЧЕСамая красивая бегунья мира показала не только ножки (фото)Свежая порция снимков обнаженной Мамаевой
Мешает виски с пивом, похоронил собаку. Как дела у Конора Макгрегора, который продолжает мечтать о титуле
Конор Макгрегор сломал ногу в бою с Дастином Порье летом 2021 года. Но даже травма не убрала имя ирландца из новостей: Конор дрался на вечеринках, много пил и ругал коронавирус.
«Каждый задает себе вопрос, почему в РПЛ «Спартак» — десятый, а в Европе дважды побеждает лидера Серии А»
Телекомментатор Артошес Антонян поделился с «Плеймейкером» мнением о парадоксах в игре красно-белых.
У России на «пятнашке» серебро и бронза! Причем Червоткин обошел Большунова
Гонку на 15 км классикой на домашнем этапе Кубка мира по лыжам выиграл финн Ииво Нисканен. Алексей Червоткин стал вторым, Александр Большунов - третьим, а Йоханнес Клэбо провалился.
Капризов побил рекорд. Панарин вызвал на дуэль канадца, но тот испугался (видео)
Утром 27 ноября в НХЛ зажигал не только Александр Овечкин со своим хет-триком. Гол и три передачи Кирилла Капризова обеспечили «Миннесоте» разгром «Виннипега» (7:1), а «Рейнджерс» в гостях победил «Бостон» (5:2) благодаря шайбе и пасу Артемия Панарина.
Овечкин созрел для хет-трика — погоня ускоряется! Как Александр Великий довел счет голов в НХЛ до 748 (видео)
Три шайбы российского суперснайпера принесли «Вашингтону» волевую победу над «Флоридой» (4:3) в матче чемпионата НХЛ.
Трижды мировая! Феноменальная Валиева забрала себе последний рекорд
На этапе Гран-при в Сочи 15-летняя Камила Валиева выиграла короткую программу с мировым рекордом. Елизавета Туктамышева идет второй, Майя Хромых – пока только пятая.
Расклад на стыки ЧМ-2022: Украине повезло больше, чем России, а Роналду искренне жаль
Жеребьевка стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира определила для команды Валерия Карпина маршрут в Катар средней степени сложности. Но все меркнет перед потенциальной битвой за путевки на ЧМ-2022 между Италией и Португалией.
«В сборной Левандовски не так ярок, как в «Баварии». По мнению Кирьякова, России некого бояться в стыках
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» мнением об итогах жеребьевки стыковых матчей европейского отбора на чемпионат мира в Катаре.
Дорога жизни для России! Итоги жеребьевки стыков ЧМ-2022, в которых мы разошлись с Италией и Португалией
Сборная России получила в соперники в полуфинале стыковых матчей европейского отбора к чемпионату мира поляков. Если команда Валерия Карпина пройдет их, то разыграет путевку в Катар с победителем пары Швеция - Чехия.
Русский вертолет крошит норвежскую мельницу! Как Терентьев разгромил Клэбо его же оружием
В Финляндии начался 1-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. В спринте классическим стилем сенсационную победу одержал 22-летний россиянин Александр Терентьев.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика