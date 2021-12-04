ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российские бобслеисты взяли бронзу на этапе Кубка мира в Альтенберге

Экипаж вышел на третье место в общем зачете
04 декабря 2021 19:42
автор: Александр Шульгин

Российский экипаж бобслеистов в составе Ростслава Гайтюкевича и Михаила Мордасова занял третье место на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге.

Россияне уступили 0,27 секунды победителям - немцам Франческо Фридриху и Александру Шулле. Вторыми стали их соотечественники - Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер (+0,24). Еще одна наша двойка - Максим Андрианов и Илья Малых заняли 11-е место (+1,82).

Благодаря этому успеху Гайтюкевич и Мордасов поднялись на третью строчку в общем зачете.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Карлсен победил Непомнящего в шестой партии матча на первенство мира"Торпедо" не справилось с "Металлургом"Игорь Шестёркин стал второй звездой игрового дня в НХЛРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавица«Позорит нацию!»: Загитову осудили за танец в бикини на пляжеСамая красивая гимнастка России показала, как плавает в бассейне
Спорное удаление Соболева — не помеха! Как «Спартак» вдесятером победил своих «клиентов» из Грозного (видео)
В матче 17-го тура РПЛ красно-белые в Москве взяли верх над «Ахматом» со счетом 2:1.
«Хотели стрелять в Сталина из парадной колонны». Как советских альпинистов обвинили в заговоре против Кремля
«Плеймейкер» вспоминает одну из самых мрачных глав в истории советского спорта – разгром альпинистского движения. Он произошел одновременно с репрессиями против футбольного клуба «Спартак».
Такого Акинфеева — да в сборную России на стыки! Капитан ЦСКА выдал суперигру в Самаре
В матче 17-го тура РПЛ армейцы в гостях победили «Крылья Советов» (1:0).
17 сантиметров решат многое. Расклад и ставки на чемпионский бой Хейни — Диас
5 декабря в Лас-Вегасе Девин Хейни будет защищать пояс WBC в легком весе в поединке против Джозефа Диаса. «Плеймейкер» взвешивает шансы боксеров.
Нерукопожатный Матюнин. «Ростов» отобрал очки у «Зенита» в матче с двумя пенальти и странным голом
В первом матче 17-го тура РПЛ лидер чемпионата не смог переиграть «Ростов» (2:2), потеряв важные очки в золотой гонке.
Русский бунт. Протест фанатов ЦСКА поддержат почти все их друзья и враги в РПЛ — и с этим придется считаться
На матчах 17-го тура РПЛ, который стартует 3 декабря, многие фанаты планируют покинуть трибуны по ходу игр.
У Фонта с Алдо нокаута не будет. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 31
В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, главным событием которого станет бой в легчайшем весе между Робом Фонтом и Жозе Алдо. «Плеймейкер» оценил шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
17-й тур РПЛ с дебютом женщин в комнатах VAR: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
3 - 5 декабря пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о семнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны только два матча.
Капризов — отличный заменитель Овечкина! Русский лидер «Миннесоты» поймал голевую волну (видео)
Две заброшенные шайбы и голевая передача Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Нью-Джерси» (5:2) в матче чемпионата НХЛ.
801 гол Роналду: составляющие великого рекорда
В матче против «Арсенала» (3:2) форвард «МЮ» Криштиану Роналду забил свои 800-й и 801-й голы на уровне клубов и сборных. Их чего сложился этот рекорд - в нашем видео.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика