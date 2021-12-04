Российские бобслеисты взяли бронзу на этапе Кубка мира в Альтенберге

Российский экипаж бобслеистов в составе Ростслава Гайтюкевича и Михаила Мордасова занял третье место на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге.

Россияне уступили 0,27 секунды победителям - немцам Франческо Фридриху и Александру Шулле. Вторыми стали их соотечественники - Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер (+0,24). Еще одна наша двойка - Максим Андрианов и Илья Малых заняли 11-е место (+1,82).

Благодаря этому успеху Гайтюкевич и Мордасов поднялись на третью строчку в общем зачете.