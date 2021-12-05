Экипаж Гайтюкевича стал третьим на этапе Кубка мира по бобслею

Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич впервые в качестве рулевого четверки стал призером этапа Кубка мира.

Вместе с Михаилом Мордасовым, Владиславом Жаровцевым и Павлом Травкином Гайтюкевич показал третье время на бобслейной трассе в Альтенберге, затратив на две попытки 1:48,76 секунды.

Россияне отстали от победителя немецкого экипажа Франческо Фридриха на 0,8 секунды, который в свою очередь был быстрее австрийской четверки во главе Бенжамина Майера на 0,67 секунды.

Следующий этап Кубка мира по бобслею также пройдет в Германии: в Винтерберге.