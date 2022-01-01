Российская бобслеистка Сергеева стала третьей на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде

В городе Сигулда (Латвия) прошли оба заезда у женщин в монобобах в рамках шестого этапа Кубка мира по бобслею.

Лучшее время показала канадка Кристин де Брюин, которой на две попытки понадобилась 1 минута 48,12 секунды. Второй стала австралийка Бриана Уокер, которая затратила на 0,56 секунды больше, бронзу завоевала россиянка Надежда Сергеева (+0,58).

Ее соотечественницы Любовь Черных (+1,25) и Анастасия Макарова (+1,36) заняли девятое и одиннадцатое места

8 и 9 января монобобслеистки во второй раз выступят в немецком Винтерберге.