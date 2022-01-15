Экипаж российского бобслеиста Стульнева выиграл Кубок Европы в соревнованиях четверок

Экипаж российского бобслеиста Алексея Стульнева стал обладателем Кубка Европы среди четверок.

На последнем этапе соревнований, которые состоялись в немецком Винтерберге, российская команда заняла четвертое место.

Благодаря этому экипаж Стульнева набрал 906 очков и стал победителем Кубка Европы. Второе место заняла четверка из Германии во главе с Рихардом Эльснером (722 очка), третье - швейцарская команда Седрика Фолладора (712). Добавим, что пятое место в общем зачете занял экипаж Вячеслава Попова (498).

На последнем этапе Кубка Европы первенствовал немец Нико Земмлер, вторым был Эльснер (+0,39 сек.), а третьим - американец Коди Баске (+0,76).