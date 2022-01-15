Бобслеисты Гайтюкевич и Мордасов заняли третье место в Кубке мира в зачете двоек

Российский экипаж бобслеистов Ростислава Гайтюкевича и Михаила Мордасова занял четвертое место на последнем этапе Кубка мира в зачете двоек.
Россияне уступили победителям немцам Франческо Фридриху и Торстену Маргису 0,45 секунды.
Второе место осталось за канадцами Джастином Криппсом и Кэмероном Стоунсом (+0,19 секунды), третье - за другими представителями Германии Йоханнесом Лохнером и Флорианом Бауэром (+0,36).
Фридрих стал победителем и общего зачета Кубка мира, набрав в сезоне 1703 очка, его соотечественники из экипажа Криппса стали вторыми (1530 очков), а Гайтюкевич и Мордасов - третьими (1 521).
Последний раз на пьедестале Кубка мира среди двоек российские бобслеисты были в 2012 году, когда нашу страну представлял экипаж Александра Зубкова.