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Федерация бобслея рассчитывает на положительное решение арбитража в июне

Членство организации в Международной федерации приостановлено
26 мая 2022 20:08
автор: Александр Шульгин

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала о попытках восстановления членства организации в составе Международной федерации бобслея, а также возобновления участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«У нас сейчас идет процесс разбирательства с международной федерацией. Мы находимся в длинном и серьезном переговорном процессе. Министерство спорта предоставило нам очень сильных международных юристов, и я надеюсь, что в июне этот арбитраж состоится.

По уставу (IBSF) нет никаких аргументов, по которым наша федерация была бы исключена. Это чисто политическое решение, противоречащее всем нормативным базам. И мы боимся, что и решение будет принято так же», - приводит слова Аникиной «РИА Новости».

Напомним, ранее согласно рекомендациям МОК все российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях.

источник: «РИА Новости»
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