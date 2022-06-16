Международная федерация бобслея и скелетона сняла отстранение с Федерации бобслея России

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина сообщила о выигрыше дела у Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о временном отстранении российской организации.

«Сегодня наша федерация получила решение от апелляционного трибунала IBSF, и на основании этого вердикта решение исполкома IBSF от 2 марта 2022 года о временном отстранении нашей федерации было аннулировано.

Мы очень рады этому решению апелляционного трибунала нашей международной федерации и продолжаем дальше заниматься развитием нашего вида спорта», - приводит слова Аникиной ТАСС.

Напомним, что в начале апреля Федерация санного спорта России также была восстановлена в международных правах.