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Пегов надеется, что российских бобслеистов допустят до международных стартов

В настоящее время членство национальной федерации в международной приостановлено
28 июня 2022 20:58
автор: Александр Шульгин

Новый президент Федерации бобслея России Алексей Пегов обозначил приоритеты в работе организации на ближайшее будущее.

«Мы еще не можем определить, будет сезон, но мы надеемся, что нас допустят к международным стартам. Мы активно работаем над перезапуском российского календаря, заменим те соревнования, которые должны были проходить за границей, в случае отстранения нашей команды на внутренние или в дружеских странах.

Одной из наших новых идей является привлечение сборных команд Казахстана и Белоруссии, ведем переговоры, чтобы мы вместе готовились и соревновались», - приводит слова Пегова ТАСС.

Добавим, накануне Пегов был избран главой федерации, сменив на этом посту Елену Аникину.

Также одним из кандидатов на должность был прославленный саночник Альберт Демченко, который бойкотировал участие в конференции, мотивируя свое решение тем, что ее проведение нелегитимно.

источник: ТАСС
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