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Демченко оспорит результаты выборов главы Федерации бобслея России

Титулованный саночник не признает легитимность мероприятия
28 июня 2022 21:25
автор: Александр Шульгин

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в санном спорте Альберт Демченко заявил, что будет оспаривать результаты выборов президента Федерации бобслея России.

«Сегодняшние выборы, конечно, буду оспаривать, потому что согласно уставу вчера был проведен президиум, из-за которого отчетно-выборная конференция была перенесена на 19 августа. Все согласно уставу и закону. Сейчас будем опротестовывать проведение самой конференции», - приводит слова Демченко ТАСС.

Добавим, накануне главой федерации был избран Алексей Пегов, сменив на этом посту Елену Аникину.

Демченко, который бойкотировал участие в конференции, мотивируя свое решение тем, что ее проведение нелегитимно.

источник: ТАСС
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