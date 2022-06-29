Экс-президент Федерации бобслея России Аникина объяснила, почему не баллотировалась на новый срок

Экс-президент Федерации бобслея России Елена Аникина объяснила, почему не принимала участие в выборах главы организации.

«Я считаю, что у меня недостаточный финансовый ресурс с точки зрения привлечения спонсоров. Кроме того, я не смогла обеспечить те спортивные результаты на Олимпиаде, которые гарантировала: в Пекине впервые в истории у России не было медалей в бобслее. Поэтому, реально оценив свои возможности и очень полюбив этот спорт, я решила, что федерацию должен возглавить молодой предприимчивый человек, имеющий возможность привлечь деньги, с опытом и знаниями в этом виде», - приводит слова Аникиной RT.

Добавим, что Аникина занимала должность президента Федерации бобслея России с 2019 года, при новом руководстве она стала вице-президентом организации.

Отметим, что трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в санном спорте Альберт Демченко, который был конкурентом Пегова, считает прошедшие выборы не легитимными, так как за день до них было принято решение о переносе на 19 августа, которое было впоследствии отменено.