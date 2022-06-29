Аникина уверена, что выборы в Федерации бобслея России прошли легитимно

Вице-президент Федерации бобслея России Елена Аникина отреагировала на заявление трехкратного серебряного призера Олимпийских игр Альберта Демченко о нелегитимности выборов.

Напомним, что Демченко претендовал на пост президента Федерации бобслея России, но проиграл Анатолию Пегову.

«Оппоненты могут пойти в суд, это их право. Но у нас заседание прошло абсолютно легитимно, был кворум, и мы отменили это решение президиума о переносе, так как конференция — это высший орган по уставу федерации. Кроме того, по всем выдвигавшимся кандидатам, даже если они не присутствовали сегодня, мы провели голосование. В том числе и по кандидатуре Демченко», - приводит слова Аникиной RT.

Добавим, что за день до выборов было принято решение об их переносе на 19 августа, которое было впоследствии отменено.