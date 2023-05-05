Победитель первенства России по бобслею Зайцев скончался в 32 года

Сегодня, 5 мая, ушел из жизни российский бобслеист Вячеслав Зайцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью 32-летнего спортсмена.

По словам родственников, Зайцев боролся с диагнозом острый лимфобластный лейкоз.

«К сожалению, Владимира не стало 5 мая», – сообщили в семье бобслеиста.

Напомним, Зайцев являлся мастером спорта международного класса по бобслею. Он выигрывал первенство России, а также являлся призером чемпионат страны. Кроме того, спортсмен был серебряным призером юниорского первенства мира.