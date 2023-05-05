Тренер Зайцева уверен, что бобслеист не полностью раскрыл свой потенциал 

Олимпийский чемпион 1988 года по бобслею Владимир Козлов поделился мнением о смерти своего бывшего подопечного российского бобслеиста Владимира Зайцева, который ушел из жизни в пятницу, 5 мая.

Отметим, что согласно заявлениям родных, у Зайцева диагностировали острый лимфообластной лейкоз.

«О его смерти я узнал лишь пару часов назад. В феврале он узнал о своей болезни, а теперь его нет. Я слышал, что ему собирали деньги для лечения, однако времени не хватило. Я тренировал его еще в юношеском возрасте и мне кажется, что он не сумел полностью себя реализовать. Однако всегда подходил к своим выступлениям и тренировочному процессу с полным серьезом», – приводит слова Козлова ТАСС.

Добавим, что Зайцев являлся мастером спорта международного класса по бобслею, становился победителем первенства России, а также входил в призеры чемпионата страны. Вдобавок, он завоевал серебряную медаль на юниорском первенстве мира.