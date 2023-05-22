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В Федерации бобслея России сообщили, что ведется работа по возвращению спортсменов на турниры

Российские атлеты отстранены от международных соревнований с июля прошлого года. 
22 мая 2023 16:40
автор: Глеб Шевяков

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил, что в данный момент ведется работа с возвращением российских бобслеистов и скелетонистов на международные соревнования.

Отметим, что международная федерация бобслея и скелетона отстранила россиян от турниров в июле 2022 года.

«На прошлом конгрессе нам удалось отстоять нашу федерацию и ее не исключили из числа международной, мы остались членами IBSF. Да, ведутся разговоры о возвращении россиян. Мы движемся в сторону решения этой проблемы, у нас есть дорожая карта. В каком статусе мы вернемся, пока рано говорить. Я считаю, что нам в любом случае нужно участвовать. Ведь у нас очень сильная сборная», —приводит слова Пегова Sport24.ru.

Напомним, что весной прошлого года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям запретить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных турнирах. А весной 2023 года руководство МОК посоветовало федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси до соревнований в нейтральном статусе.

источник: Sport24.ru
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