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Федерация бобслея России получила приглашение на конгресс IBSF

Мероприятие пройдет в Испании.
21 августа 2023 15:35
автор: Александр Поволоцкий

Федерация бобслея России получила официальное приглашение принять участие в работе конгресса Международной федерации бобслея и скелетона.

Отметим, что российские спортсмены пока отстранены от международных стартов под эгидой IBSF.

«Федерация бобслея России получила официальное приглашение от международной федерации. На конгресс планируют поехать глава нашей федерации Анатолий Пегов, вице-президент Елена Аникина и я», — приводит ТАСС слова генсека ФБР Сергей Пархоменко.

Конгресс пройдет 24 сентября в испанской Санта-Сусанне.

источник: ТАСС
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