Федерация бобслея России получила приглашение на конгресс IBSF

Федерация бобслея России получила официальное приглашение принять участие в работе конгресса Международной федерации бобслея и скелетона.

Отметим, что российские спортсмены пока отстранены от международных стартов под эгидой IBSF.

«Федерация бобслея России получила официальное приглашение от международной федерации. На конгресс планируют поехать глава нашей федерации Анатолий Пегов, вице-президент Елена Аникина и я», — приводит ТАСС слова генсека ФБР Сергей Пархоменко.

Конгресс пройдет 24 сентября в испанской Санта-Сусанне.