Конгресс IBSF не стал рассматривать вопрос возвращения российских бобслеистов и скелетонистов

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), проходивший в воскресенье в пригороде Барселоны, не рассматривал вопрос допуска российских спортсменов на турниры под эгидой организации. Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов, принимавший участие в работе конгресса.

«Исполнительный комитет имеет право отменить временное отстранение частично или в полном объеме, как только это станет разумно целесообразным с учетом оценки обстоятельств, приведших к принятию данной меры. К сожалению, исполком IBSF не посчитал возможным изменить данное решение и вынести это на рассмотрение сегодняшнего конгресса», — приводит слова Пегова ТАСС.

В июле 2022 года IBSF на конгрессе в Лозанне отстранила российских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой до изменения ситуации. Недопуск россиян стал возможен после того, как конгресс большинством голосов принял поправки в устав IBSF, согласно которым международная федерация получила право отстранять спортсменов той или иной страны в исключительных случаях.