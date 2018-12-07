Российские бобслеистки завоевали серебро в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира - Советский спорт
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    • Бобслей07 декабря 2018 20:10Источник: «Советский спорт»

    Российские бобслеистки завоевали серебро в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира

    Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных стали вторыми на первом этапе Кубка мира по бобслею в латвийской Сигулде.

    Результат российского экипажа по сумме двух заездов составил 1 минуту 43,29 секунды. Победили в соревнованиях Мариама Яманка и Анника Драцек из Германии (1.42,68). Третье место у их соотечественниц Анна Келер и Лиза Софи (1.43,50).

    Бобслей
    Кубок мира
    Первый этап
    Сигулда (Латвия)
    Женщины

    1. Мариама Яманка / Анника Дразек (Германия) – 1.42,68
    2. Надежда Сергеева / Юлия Беломестных (Россия) – 1.43,29
    3. Анна Келер / Лиза Софи Герике (Германия) – 1.43,50.
    4. Любовь Черных / Юлия Егошенко (Россия) – 1.43,59.

    #беломестных юлия#сергеева надежда#Кубок мира по бобслею
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