Бобслей 07 декабря 2018 20:10 Источник: «Советский спорт»

Российские бобслеистки завоевали серебро в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира

Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных стали вторыми на первом этапе Кубка мира по бобслею в латвийской Сигулде.