Российские бобслеистки завоевали серебро в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира

Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных стали вторыми на первом этапе Кубка мира по бобслею в латвийской Сигулде.
Результат российского экипажа по сумме двух заездов составил 1 минуту 43,29 секунды. Победили в соревнованиях Мариама Яманка и Анника Драцек из Германии (1.42,68). Третье место у их соотечественниц Анна Келер и Лиза Софи (1.43,50).
Бобслей
Кубок мира
Первый этап
Сигулда (Латвия)
Женщины
1. Мариама Яманка / Анника Дразек (Германия) – 1.42,68
2. Надежда Сергеева / Юлия Беломестных (Россия) – 1.43,29
3. Анна Келер / Лиза Софи Герике (Германия) – 1.43,50.
4. Любовь Черных / Юлия Егошенко (Россия) – 1.43,59.