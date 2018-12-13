Международная федерация бобслея временно отстранила Зубкова, Воеводу и Касьянова из-за допинга - Советский спорт
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    • Бобслей13 декабря 2018 20:08Источник: IBSFАвтор: Спирин Дмитрий

    Международная федерация бобслея временно отстранила Зубкова, Воеводу и Касьянова из-за допинга

    Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила пятерых российских бобслеистов из-за обвинений в употреблении допинга.

    Отстранены Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

    Все пятеро были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК) за «участие в допинговой системе Сочи-2014», однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил наказание.

    Основанием для временного отстранения стали мотивировочные части решений CAS, которые получила IBSF.

    Зубков в данный момент возглавляет Федерацию бобслея и скелетона России (ФБСР)

    #зубков александр#воевода алексей#ои-2014#допинг#касьянов александр
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