Тренер сборной России по бобслею: Вряд ли Касьянов вернется в спорт после отбытия дисквалификации - Советский спорт
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Бобслей16 января 2019 15:36Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Тренер сборной России по бобслею: Вряд ли Касьянов вернется в спорт после отбытия дисквалификации

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина на два года за нарушения антидопинговых правил.

Старший тренер сборной России Сергей Журкин оценил шансы возвращения в спорт дисквалифицированных бобслеистов.

«Решение о дисквалификации наших спортсменов, конечно, очень расстроило всех нас. Смогут ли Касьянов, Пушкарев и Хузин вернуться в спорт через два года? Касьянов - вряд ли. Что касается Пушкарева и Хузина, то небольшая надежда есть», - цитирует Журкина ТАСС.

Дисквалификации Касьянова, Пушкарева и Хузина берут отсчет от 13 декабря 2018 года. Результаты Касьянова с 14 февраля 2014 года, Хузина с 15 февраля 2014 года, Пушкарева с 23 февраля 2014 года, Зубкова с 23 февраля 2014 года - аннулированы.

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