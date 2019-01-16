Колобков обсудит с Зубковым его дисквалификацию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Бобслей16 января 2019 16:27Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

Колобков обсудит с Зубковым его дисквалификацию

Министр спорта России Павел Колобков встретится с президентом Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) Александром Зубковым и обсудит его дисквалификацию за допинг в Сочи-2014.

Из-за дисквалификации Зубков больше не имеет права занимать пост главы национальной федерации.

«Сегодня-завтра я встречаюсь с Зубковым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и выслушать его позицию по данному вопросу.

Рассчитываю, что совместно мы сможем принять решение, которое будет отвечать интересам российского спорта и российских спортсменов», – рассказал Колобков агентству ТАСС.

#зубков александр#колобков павел анатольевич
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта