Колобков обсудит с Зубковым его дисквалификацию

Бобслей 16 января 2019 16:27 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Министр спорта России Павел Колобков встретится с президентом Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) Александром Зубковым и обсудит его дисквалификацию за допинг в Сочи-2014.

Из-за дисквалификации Зубков больше не имеет права занимать пост главы национальной федерации.

«Сегодня-завтра я встречаюсь с Зубковым, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и выслушать его позицию по данному вопросу.

Рассчитываю, что совместно мы сможем принять решение, которое будет отвечать интересам российского спорта и российских спортсменов», – рассказал Колобков агентству ТАСС.